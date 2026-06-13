İlçenin farklı noktalarında oluşturulan görsel atmosfer, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanırken; belediyenin organizasyonu ile milli birlik ve beraberlik vurgusu ön plana çıkarıldı.

Program kapsamında 14 Haziran Pazar günü saat 07.00’de Sincan Kültür Evi’nde ekran kurulacak ve karşılaşma burada vatandaşlarla birlikte izlenecek. Etkinliğe katılanlara kahvaltı ikramı da yapılacak.

Aynı gün sabah saatlerinde vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitleri Camii’nde sabah namazında bir araya gelecek, ardından maç organizasyonuna katılacak.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, milli maçların toplumda ortak sevinç ve dayanışma duygusunu güçlendirdiğini belirterek tüm vatandaşları etkinliğe davet etti.

Turkey national football team’nın karşılaşması öncesinde ilçe genelinde oluşturulan atmosferin, “tek millet, tek yürek” anlayışını yansıttığı ifade edildi.

Sincan Belediyesi’nin organizasyonuyla hazırlanan etkinliklerin, ilçede milli birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmesi bekleniyor.