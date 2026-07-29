CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, parti genel merkezi basın toplantısı düzenledi. Sarıbal, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın sabah saatlerinde gözaltına alınmasına ilişkin, 'Elbette biz tarafsız ve bağımsız yargıdan yanayız. Elbette herkes yargılanabilir. Soruşturma, kovuşturma, suç unsuru elbette olabilir. Ama ısrarla Cumhuriyet Halk Partili belediyeler üzerinde ortaya konan tutum, tarafsız ve bağımsız yargı anlayışından öte adeta itibarsızlaştırma, sindirme meselesi üzerinden yürümektedir. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü olmak üzere belediye çalışanlarının gözaltına alınması süreci de bu sürecin bir parçasıdır. Yargılamaya asla itirazımız olmaz. Ama uzunca bir süredir sürdürülen gözaltı ve tutuklamaları reddediyoruz. Kaçma, delil karartma şüphesi olmadığı sürece masumiyet karinesini çok ama çok önemsediğimiz bir hukuksal anlayışın mutlaka yerine getirilmesi gerekiyor; adil yargılama, masumiyet karinesi ve gözaltı ile tutuklamanın dışında yargılama. Dolayısıyla bu tutumu bir kez daha reddettiğimizi açıkça ifade etmek isteriz. Gözaltında ve tutuklu bulunan ancak yargılaması elbette yapılabilecek arkadaşlarımızın derhal salıverilmesini bir kez daha özellikle talep ediyoruz ve istiyoruz' dedi.

'MAZOTTA YENİ BİR DESTEKLEME MODELİNE İHTİYAÇ VAR'

Orhan Sarıbal, tarım sektöründeki sorunlara değinerek, 'Derhal mazottaki yükselişi indirecek yeni bir destekleme modeline ihtiyaç var. Çünkü tarlada mazot kullanılıyor, sulamada mazot kullanılıyor, emekçiyi tarlaya götürüp getirmede mazot kullanılıyor. Petrol, tarımda kullanılan bütün ambalajlar için kullanılıyor. Tarlada üretilen ürünün hale, pazara, markete, manava ulaştırılmasında, lojistiğinde mazot kullanılıyor. Bugün tarladaki üretim maliyetinin çok üzerinde hasat sonrası maliyetler var. Bu maliyetlerin ana kalemi; mazot ve petrol ürünleri, ambalaj ve lojistik. Dolayısıyla derhal mazotta yeni bir destekleme modeline ihtiyaç var. Sadece ÖTV ve KDV'nin sıfırlanması artık zorunluluktan öte hale gelmiştir. Bir destek gerekiyor' diye konuştu.