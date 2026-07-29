İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısının tamamında çerçeve yasa ile ilgili sert açıklamalarda bulundu.

İktidarın 'Terörsüz Türkiye' süreci adı altında yürüttüğü sürece ilişkin konuşan Dervişoğlu ''Türk milletine çerçeve yasada neyin teklif edileceği hala ortada yok. İktidar susuyor. Siyasi partilerin liderlerinden saklanan kanun teklifi yasağını İmralı canisi biliyor. Bu kanunu Meclis mi yapacak yoksa meclis İmralı ile yapılmış kanunda mı kullanılacak? Hangi devlet aklının ürünü bu. Devlet bu kadar aklını yitirmiş olamaz'' ifadelerini kullandı.

“MUHALİFLERE CEZAEVİNE, KANDİLE SİYASET YOLU”

Dervişoğlu, ülkede yıllardır iktidara itiraz eden herkese “terörist” denildiğini Gazeteciye, siyasetçiye, öğrenciye, tweet atan vatandaşa. İktidarı eleştiren insanları, bazen medya linçiyle, bazen soruşturmayla, bazen tutuklamayla terörün yanına yazdıklarını belirterek “Cezaevlerini muhaliflerle doldu Tutuklamayı, tedbir olmaktan çıkarıp cezaya çevirdiler. Yargılamayı, adalet arayışı olmaktan çıkarıp siyasi takvimin aracına dönüştürdüler. Savunma hakkını dahi iktidarın ihtiyaçlarına göre daralttılar. Ana muhalefet partisini mahkeme kararlarıyla dizayn ettiler. Milletin seçtiği belediyeleri kayyımlarla değiştirdiler.” diye konuştu.

Teröristlere özgürlük vermek için, özel yasa çıkarılmaya çalışıldığını söyleyen Dervişoğlu, seçilmiş siyasetçiye kayyım, terör örgütü yöneticisine entegrasyon; Muhalife cezaevi, Kandil kadrolarına siyaset yolu açılmaya çalışıldığını söyledi.

Dervişoğlu şunları söyledi :

“YAPTIKLARI AT PAZARLIĞI”

“Şimdi bazıları kızacak belki ama şunu söylemek zorundayım, “Apo’nun heykelini dikeceğiz” dediği için Selahattin Demirtaş’ı içeri atıyorsunuz, Heykelini dikeceği Apo’ya statü kazandırmak için bin bir takla atıyorsunuz.

Peki… Demirtaş, “Seni başkan yaptırmayacağız” değil de, Seni başkan yaptıracağız deseydi,

Elele verip Apo’nun heykelini birlikte mi dikecektiniz?

Allah aşkına! Siz nasıl bir oyunun içindesiniz? Siz nasıl bir tuzağa düştünüz? Siz nasıl bir ihanetin figüranısınız? Siz nasıl bir aymazlığın pençesindesiniz de Bu memleketin has evladı Kürtlere,

Apo denilen eli kanlı katilin kayyumluğunu reva görüyorsunuz?

Bilinsin isterim, Butlan siyasetiyle İmralı süreci, birdir ve aynıdır: Birinde meşru muhalefetin kurumsal iradesi kırılıyor, Diğerinde gayrimeşru silahlı yapı, hukuki ve siyasi özne hâline getiriliyor.

Bir tarafta seçilmişlerin alanını daraltıyor, Diğer tarafta terörist başının alanını genişletiyorsunuz.

Muhalefete karşı ceza hukukunu, Terör örgütüne karşı imtiyaz hukukunu işletiyorsunuz.

Bunun demokrasiyle, hukukla ve terörsüzlükle hiçbir ilgisi yoktur.

Yaptıkları at pazarlığı, Sattıkları gül bahçesi masalıdır!

''Türk milletine çerçeve yasada neyin teklif edileceği hala ortada yok. İktidar susuyor. Siyasi partilerin liderlerinden saklanan kanun teklifi yasağını İmralı canisi biliyor. Bu kanunu Meclis mi yapacak yoksa meclis İmralı ile yapılmış kanunda mı kullanılacak? Hangi devlet aklının ürünü bu. Devlet bu kadar aklını yitirmiş olamaz'' dedi.

"SONUÇ BAŞTAN BELLİYDİ"

Önce İmralı'nın istediği teklifi yaptınız şimdi de kanunun İmralı'nın düzenlediğini söylüyorsunuz. bu milli iredenin İmralı ile gasp edilmesi demektir. Bu komisyon bu kalışmanın önüdür. Meclis eliyle meşrulaştırılmasıdır. Sonuç baştan belliydi. İktidar ve yeni ortağı İmralı'nın dediği olacaktı. Terör örgütü bütün unsularıyla silah bıracak dediler. Ancak bundan sonra hukuki düzenleme yapılacak dediler. Davulla zurnayla duyurdukları komisyon raporununda da sıralama buydu. Şimdi şartlara uymuyorlar.

Kanun çıkmadan silah bırakacaklardı, şimdi 'Kanunu çıkarın, silah bırakmayı sonra düşünürüz' diyorlar. Bu iktidar, devlete terör örgütünün planlarına göre adım attırıyor.

Örgüt vaatlerini yerine getirmezse sağnan imkanlar geri alınacak mı? Yoksa İmralı'nın keyfine mi bırakacaksınız? Neyin peşinde konuşuyorsunuz?

Terörü cinayeti, ihaneti ödüllendiriyorlar. Müebbetlik teröriste kravat takmaya çalışıyorlar. Kimler kimlerle beraber şimdi daha iyi görüyor musunuz?"