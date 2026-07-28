DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, TBMM'de düzenlenen grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasına YENİ Parti'nin kuruluşuna değinerek başlayan Hatimoğulları, "YENİ Parti'ye hoş geldiniz diyoruz. Sayın Özgür Özel'i ve partinin kurucularını tebrik ediyor, yeni partinin ülkemizin demokrasisine katkı sunmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ekonomik krize ve hayat pahalılığına dikkat çeken Hatimoğulları, yurttaşların en büyük sorununun geçim olduğunu belirterek, "Bu ülkede insanların en çok dert yandığı konu domatesin, soğanın, ekmeğin fiyatı. Yurttaşın en büyük sorunu beslenme meselesidir." dedi.

'ÇİFTÇİ ÜRÜNÜNÜ NASIL SATACAK?'

Tarım politikalarını eleştiren Hatimoğulları, Türkiye'nin verimli topraklara sahip olmasına rağmen üreticinin desteklenmediğini savundu. Çiftçilerin ürününü hangi fiyata satacağını bilemediğini ifade eden Hatimoğulları, "Çiftçi yatağına borçla giriyor. İktidara soruyorum; bu üretici nasıl hayatta kalacak?" diye konuştu.

İktidarın tarım politikalarının üreticiyi değil ithalatı desteklediğini öne süren Hatimoğulları, "Çiftçi üretirken kaybediyor, yandaş ithalatçılar ise zengin oluyor. Tarımda dahi ülkeyi dışa bağımlı hale getirdiler. Bu mudur yerlilik?" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e de seslenen Hatimoğulları, "İki yıldır emekçinin ve yoksulun kemerini sıkıyorsunuz. Bu politika işlemiyor, tutmuyor." dedi.

Üretici kooperatiflerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Hatimoğulları, konuşmasının devamında Gülistan Doku davasına da değinerek adalet sistemine ilişkin eleştirilerde bulundu.

ÇERÇEVE YASA DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, yaklaşık 2 yıldır bir sürecin yürütüldüğünü belirterek, Çerçeve yasa için artık son düzlüğe girildiğini ifade eden Hatimoğulları, "Her siyasi parti bu konuda farklı düşünebilir. Ancak ortada bir gerçek var ki Kürt meselesi bir asırdır bu ülkenin temel meselelerinden biridir ve barışın sağlanması son derece önemlidir" dedi. Hatimoğulları, Abdullah Öcalan ile yapılan son görüşmede, "Günü kurtaran yaklaşımlardan çıkılmalı, hazırlanacak yasa yeni bir dönemin başlangıcı olmalıdır" değerlendirmesinin paylaşıldığını aktardı. Öcalan'ın yaklaşımının Kürt meselesinin demokratik çözümüne yönelik olduğunu savunan Hatimoğulları, "Kürtler bugüne kadar hep inkar edildi" ifadelerini kullandı. Hatimoğulları, sürecin şeffaf yürütülmesi gerektiğini belirterek, "Hiç vakit kaybetmeksizin bugünden itibaren gazeteciler, basın emekçileri ve sivil toplum örgütleri herkes İmralı'ya gidebilmeli ve Öcalan ile görüşebilmeli" dedi.

HABER; AYÇA CİCİDURUCU