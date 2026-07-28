Yeni Parti'nin kurulmasının ardından CHP'li belediye başkanlarının nasıl bir yol izleyeceği kamuoyunda merak konusu olurken, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Gazeteci Deniz Zeyrek, katıldığı televizyon programında Beşikçioğlu'nun CHP'de kalma kararı aldığını ileri sürdü. Zeyrek, Etimesgut Belediyesi'nde görev yapan belediye meclis üyelerinin önemli bir bölümünün Yeni Parti'ye geçmesine rağmen Beşikçioğlu'nun siyasi yoluna CHP çatısı altında devam edeceğini iddia etti.

Zeyrek, değerlendirmesinde Beşikçioğlu'nun bu kararında son dönemde yaşanan siyasi gelişmelerin etkili olduğunu öne sürerken, Etimesgut Belediyesi'ne ilişkin çeşitli iddiaların da bu süreçte belirleyici olabileceğini ifade etti.

Öte yandan, Erdal Beşikçioğlu veya Etimesgut Belediyesi'nden söz konusu iddialara ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Beşikçioğlu'nun siyasi geleceğine ilişkin tartışmalar sürerken, CHP'de kalacağı yönündeki değerlendirmeler şimdilik kulis bilgisi ve iddia niteliği taşıyor. Resmi bir açıklamanın yapılması halinde sürecin netlik kazanması bekleniyor.