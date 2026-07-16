CHP'de yaşanan gelişmeler karşısındaki sessizliği nedeniyle kamuoyunda eleştirilen ve sosyal medyada "Kılıçdaroğlu'na yakın duruyor mu?" sorularıyla gündeme gelen Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Çankaya Belediyesi'ne gerçekleştirdiği dayanışma ziyaretiyle dikkat çekti.
Beşikçioğlu, tutuklu Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in görev yaptığı Çankaya Belediyesi'nde belediye çalışanlarıyla bir araya geldi. Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Beşikçioğlu, "Bugün Çankaya Belediyesi'nde, kardeşim Hüseyin Can Güner'e ve çalışma arkadaşlarımıza dayanışma ziyaretinde bulunduk." ifadelerini kullandı.
Hukukun evrensel ilkelerine vurgu yapan Beşikçioğlu, "Bizim beklentimiz, hukukun evrensel ilkelerinin eksiksiz uygulanması, adil yargılanma hakkının korunması ve yargı süreçlerinin hukuk devleti ilkesine uygun şekilde yürütülmesidir." dedi.
Dayanışmanın önemine dikkat çeken Beşikçioğlu, "Dayanışmanın en büyük gücümüz olduğuna inanıyoruz. Demokrasiye, hukuka ve halkın ortaya koyduğu iradeye sahip çıkmaya devam edeceğiz. Hüseyin Can Güner yalnız değildir." ifadelerini kullandı.