Gemlik'teki bir tarlada, saat 13.30 sıralarında anız yangını çıktı. İhbarla bölgeye orman ve itfaiye ekipleri ile diğer destek unsurları sevk edildi. Söndürme çalışmalarına; 3 yangın söndürme helikopteri, 6 arazöz, 2 su tankeri, yaklaşık 40 orman personeli ve 6 hizmet aracı katıldı. Çalışmalara itfaiye ekiplerinin yanı sıra köylüler de su tankerleriyle destek verdi. Havadan ve karadan yürütülen çalışmalar sonucu yangın, ormana ulaşmadan kontrol altına alındı.

'EN KÜÇÜK BİR İHMAL BİLE BÜYÜK YANGINLARA NEDEN OLABİLİR'

Gemlik Orman İşletme Müdürü Remzi Artar, yangının kısa sürede kontrol altına alındığını belirterek, 'Yaz aylarında artan sıcaklıklar nedeniyle en küçük bir ihmal bile büyük yangınlara neden olabilir. Vatandaşlarımızdan hem tarım alanlarında hem de ormanlık bölgelerde azami hassasiyet göstermelerini bekliyoruz' dedi. Artar, orman ekiplerinin sahada görev yaptığını, kritik bölgelerde devriyelerin artırıldığını ve ilgili kurumlarla koordineli şekilde tedbirlerin sürdürüldüğünü ifade etti.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. (DHA)