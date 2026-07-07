Başkentliler, yaz aylarının keyfini Ankara’nın önemli yeşil alanlarından biri olan ATA Çiftliği’nde çıkarıyor. 3,5 milyon metrekarelik geniş alanıyla dikkat çeken ATA Çiftliği (BAKAP), doğa ile iç içe zaman geçirmek isteyen vatandaşların tercih ettiği merkezlerden biri haline geldi.

Yürüyüş ve bisiklet yollarıyla doğayla buluşma imkanı

Ziyaretçilerine farklı aktiviteler sunan ATA Çiftliği’nde yürüyüş ve bisiklet yolları, piknik alanları ve çocuk oyun alanları bulunuyor. Aileler, hafta sonları başta olmak üzere yılın farklı dönemlerinde çiftlikte keyifli vakit geçiriyor.

Doğal ortamı ve geniş yeşil alanlarıyla dikkat çeken BAKAP, şehir yaşamının yoğunluğundan uzaklaşmak isteyen Başkentlilere nefes alma fırsatı sunuyor.

Tarımsal üretimle sosyal dayanışmaya katkı

ATA Çiftliği yalnızca rekreasyon alanı olarak değil, tarımsal üretim faaliyetleriyle de öne çıkıyor. Çiftlikte gerçekleştirilen üretim çalışmaları, sosyal destek projelerine katkı sağlarken, sürdürülebilir tarım konusunda da önemli bir örnek oluşturuyor.

Ankara’da doğayla buluşmak isteyen vatandaşlar için önemli bir yaşam alanı olan ATA Çiftliği, yeşil alanları ve sosyal imkanlarıyla Başkentlilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.