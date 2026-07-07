ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, NATO Zirvesi kapsamında konunun liderlerle ele alınacağını belirterek, "NATO'ya gideceğiz, konuyu görüşeceğiz ve sanırım bunu başaracağız. Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye çok yaklaştığımızı düşünüyorum. Hem Rus hem de Ukraynalı liderler anlaşma yapmak istiyor" dedi.

İran ile müzakerelerde 'ilerleme' mesajı

İran ile sürdürülen diplomatik temaslara da değinen Trump, görüşmelerin olumlu ilerlediğini ancak kamuoyunun bu sürece yeterince ilgi göstermediğini ifade etti.

Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına kesinlikle izin vermeyeceklerini vurgulayarak, Tahran yönetiminin uranyum zenginleştirme faaliyetleri konusunda taviz verdiğini ve zenginleştirilmiş nükleer malzemenin teslim alınacağını öne sürdü.

"Anlaşmayı tercih ediyorum"

İran ile anlaşmaya varmayı tercih ettiğini dile getiren Trump, yaklaşık 91 milyon İran vatandaşının yeni bir savaştan etkilenmesini istemediğini belirtti. Trump, "Öyle ya da böyle kazanacağız. Ya bir anlaşma yapacağız ya da işi bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı açıklaması

Trump, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı hakkında da değerlendirmelerde bulunarak, "Hürmüz Boğazı büyük bir para makinesi. Ününü daha önce kimse duymamıştı" açıklamasını yaptı.