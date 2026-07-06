Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 3-7 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında TCG Oruçreis'in New York'a liman ziyareti yaptığı bildirildi.
Sahilden selamlanarak karşılandı
Bakanlık açıklamasında, geminin intikali sırasında Güney Deniz Saha Komutanı, Washington Silahlı Kuvvetler Ataşesi ve Washington Deniz Ataşesi tarafından sahilden selamlanarak karşılandığı belirtildi.
TCG Oruçreis'in, ABD'nin 250'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek uluslararası programlarda Türkiye'yi temsil edeceği ifade edildi.
Kaynak: DHA