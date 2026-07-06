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Bakanlık açıklamasında, geminin intikali sırasında Güney Deniz Saha Komutanı, Washington Silahlı Kuvvetler Ataşesi ve Washington Deniz Ataşesi tarafından sahilden selamlanarak karşılandığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 3-7 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında TCG Oruçreis'in New York'a liman ziyareti yaptığı bildirildi.

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