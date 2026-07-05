Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun son bir hafta içinde Ukrayna'nın birçok bölgesine yoğun hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

Zelenskiy, açıklamasında Rus güçlerinin farklı tiplerde toplam 106 füze fırlattığını, saldırılarda ayrıca yaklaşık 2 bin 200 silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile 1730'dan fazla güdümlü bombanın kullanıldığını belirtti.

Başkent Kiev de Hedef Alındı

Rusya'nın saldırılarında başkent Kiev'in de hedef alınan şehirler arasında yer aldığını ifade eden Zelenskiy, ülkenin farklı bölgelerinde hava saldırılarının sürdüğünü söyledi.

Ukrayna lideri, 2 Temmuz'da Kiev'e düzenlenen saldırıda 31 kişinin yaşamını yitirdiğini, 102 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Hava Savunması Güçlendiriliyor

Ülkesinin hava savunma kapasitesini artırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Zelenskiy, Rus saldırılarına karşı savunma sistemlerinin güçlendirilmesi için uluslararası destek çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.