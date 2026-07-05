İstanbul’un Avcılar ilçesinde direksiyon çalışması sırasında kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 5 metre yükseklikten boş araziye düştü. Kazada sürücü baba ile yardımına koşarken düşen kızı yaralandı. Aynı bölgede son bir yılda benzer 3 kazanın yaşandığı öğrenildi.

Kaza, dün akşam saat 20.30 sıralarında Firuzköy Mahallesi’ndeki sürücü eğitim alanında meydana geldi. İddiaya göre yeni aldığı otomobille direksiyon çalışması yapmak isteyen M.A., bir süre araç kullandıktan sonra kızını araçtan indirerek otomobili park etmek istedi.

Bu sırada fren yerine yanlışlıkla gaza basan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan 34 SN 7307 plakalı otomobil, yol kenarındaki yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki şarampole düşerek durabildi.

Otomobilin aşağıya düştüğünü gören kızı M.A. ise babasına yardım etmek için koşarken dengesini kaybedip düşerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından baba ve kızı hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kazanın yaşandığı sürücü eğitim alanında son bir yıl içinde benzer 3 kazanın daha meydana geldiği belirtildi. Bölge sakinleri, benzer olayların önüne geçilebilmesi için eğitim alanının çevresine demir bariyer veya koruyucu duvar yapılmasını talep etti.