İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü THKP/C DEV-YOL’un gençlik yapılanması içinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturma çerçevesinde, “Devrimci Gençlik Dernekleri” yapılanması içerisinde yer aldığı iddia edilen kişilere ilişkin teknik ve fiziki takip çalışmaları, HTS kayıtları ve MASAK incelemeleri sonucunda 50 şüpheli tespit edildi.

63 Adrese Eş Zamanlı Operasyon

İstanbul merkezli olmak üzere Kocaeli, Ankara, Aksaray, Kırklareli, Niğde, Ağrı ve İzmir’de toplam 63 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alındı.

Materyallere El Konuldu

Adreslerde yapılan aramalarda bir kurusıkı tabanca, 8 fişek, 11 adet 45 kalibre mermi ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Elde edilen delillerin incelenmek üzere emniyet birimlerine götürüldüğü öğrenildi.

Firari Şüpheliler Aranıyor

Operasyonda gözaltına alınamayan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü, soruşturmanın ise geniş kapsamlı olarak devam ettiği bildirildi.