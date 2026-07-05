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Fransa’da tedavisi süren Dorgeles Nene’nin ise iyileşme sürecinin planlandığı şekilde ilerlediği, sağlık ekibinin değerlendirmesi sonrası Avusturya kamp kadrosuna dahil edildiği belirtildi. Nene’nin, teknik heyetin programı doğrultusunda kamp çalışmalarına devam edeceği ifade edildi.

Yeni transfer Diego Carlos’un da planlanan sağlık kontrollerinin tamamlandığı ve oyuncunun Avusturya kampına katılarak çalışmalara başlayacağı aktarıldı.

Futbolcuların sağlık taramaları akciğer ve efor testlerinin tamamlanmasıyla sona erdi. Milli oyuncuların bugün takım ile birlikte Avusturya kampına hareket edeceği bildirildi.

2026 Dünya Kupası’nda milli takım forması giyen Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür ve Mert Günok, kapsamlı sağlık kontrollerinden geçti. Oyuncuların kan tetkiklerinin ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneleri yapıldı.

Fenerbahçe’de milli futbolcular ve yeni transfer Diego Carlos’un sağlık kontrolleri tamamlandı. Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampına katılacak.

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