Kaza, saat 02.00 sıralarında Beşyol Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde yaşandı. İddiaya göre, trafikte makas atarak ilerleyen şoförün direksiyon hakimiyetini yitirdiği 34 KHB 990 plakalı hafif ticari araç, 34 VE 4147 ve 34 MRM 963 plakalı otomobillere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, bariyerlere çarpıp durabildi. Kazada hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Polis ekipleri D-100 kara yolunda güvenlik önlemi aldı ve trafiği bir süre kontrollü olarak durdurdu. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla birlikte, bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu meydana geldi. Kazaya karışan araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı, yola dökülen yağ ile araç parçaları ise ekipler tarafından temizlendi. Çalışmaların bitirilmesi sonrasında ulaşım normale döndü.

Polis, kazayla alakalı inceleme başlattı.