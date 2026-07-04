Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince Bursa, Kayseri, Adana, Sakarya, İstanbul, Malatya, Düzce, Batman, Kocaeli, Çorum, Mersin, Şanlıurfa, Siirt ve Kırıkkale merkezli eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 306 şüpheliden 18'i tutuklanırken, 16 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüpheliler hakkındaki adli işlemlerin ise sürdüğü bildirildi.

“Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 günde Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 306 şüpheli yakalandı”



14 il merkezli "Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan… pic.twitter.com/L6WCBw4krI Başkent EDAŞ'tan NATO Zirvesi İçin Enerji Hazırlığı İçeriği Görüntüle July 4, 2026

Çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlamaları

Yürütülen soruşturmalarda şüphelilerin;

Çevrim içi ortamda müstehcen çocuk görüntüleri bulundurdukları,

POS cihazları üzerinden tefecilik yaptıkları,

Vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları,

Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları,

Yasa dışı bahis sitelerine para transferine aracılık ettikleri,

Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları,

Sosyal medya platformları ile oltalama (phishing) siteleri üzerinden "yatırım dolandırıcılığı", "internet modem ücreti" ve "ürün bedeli" gibi temalar kullanarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan kararlılık mesajı

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle; suç ve suçlularla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz."

Açıklamada ayrıca operasyonda görev alan Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile operasyonlara katılan polis ekipleri tebrik edildi.