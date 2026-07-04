Konuk heyetlerin konaklayacağı otellerin çevresinde park yasağı uygulanırken, başkentin ana ulaşım arterlerinde de geçici trafik düzenlemeleri devreye alındı. Yetkililer, sürücülerden alternatif güzergâhları kullanmalarını istedi.

Otel Çevrelerinde Parka İzin Verilmeyecek

Güvenlik önlemleri kapsamında Türk Kızılayı, Beştepe, Söğütözü, Muhsin Yazıcıoğlu, Alparslan Türkeş ve Ufuk Üniversitesi Caddeleri üzerinde bulunan, yabancı heyetlerin konaklayacağı otellerin çevresindeki park halindeki araçlar kaldırılacak. Uygulamanın, konvoy geçişleri ile güvenlik risklerini en aza indirmek amacıyla hayata geçirildiği belirtildi.

Başkentin Ana Arterlerinde Trafik Düzenlemesi

Tedbirler yalnızca otel çevreleriyle sınırlı kalmayacak. Ankara Çevre Yolu'nun Ortaköy–Yuvaköy kesimi ile Mevlana Bulvarı, Özal Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı, Ankara Atatürk Bulvarı ve 1071 Malazgirt Bulvarı da güvenlik gerekçesiyle trafik düzenlemeleri kapsamına alındı.

Sürücülere Uyarı

Yetkililer, belirtilen güzergâhlarda zaman zaman geçici yol kapatmaları ve trafik akışında aksamalar yaşanabileceğini belirterek, vatandaşların güncel trafik duyurularını takip etmeleri ve mümkün olduğunca alternatif yolları tercih etmeleri çağrısında bulundu.

