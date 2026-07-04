924 bin takipçisi bulunan soL Haber'in X hesabına erişim engeli getirildi.

Edinilen bilgilere göre, erişim engeli kararı 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 8/A maddesi kapsamında alındı. Kararın gerekçesi olarak ise "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gösterildi.

Uygulanan erişim engeliyle birlikte, soL Haber'in X hesabına Türkiye'den erişim sınırlandırıldı. Kararın hangi makam tarafından alındığına ve uygulamanın süresine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.