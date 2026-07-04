Sigarayı bırakma tedavisi alan hastalara yönelik ücretsiz ilaç desteğinin kapsamı genişletildi. Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 milyon kişiye kadar ücretsiz ilaç sağlanmasının önü açıldı.

Karara göre, sigarayı bırakma tedavisi gören hastalar, sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın destekten yararlanabilecek. Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilecek ilaçlar, birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına dağıtılacak.

Tedavi kapsamında nikotin replasman preparatları ile Bupropion HCl, Vareniklin ve Sitizin içerikli ilaçlar ücretsiz olarak verilebilecek. İlaç desteği, tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri aracılığıyla sağlanacak.

Düzenlemeyle, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşların tedaviye erişiminin kolaylaştırılması ve tütün kullanımının azaltılması hedefleniyor.