emal Kılıçdaroğlu, komedyen Deniz Göktaş’ın tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Göktaş’ın hakkındaki soruşturmaya rağmen Türkiye’ye döndüğünü hatırlatan Kılıçdaroğlu, uygulanan işlemin kamu vicdanını yaraladığını ifade etti.

Kılıçdaroğlu açıklamasında, “Bu görüntüyü kahrolarak izledim. Deniz Göktaş, hakkındaki soruşturmaya rağmen sırtında çantası, üzerinde tişörtüyle ülkesine geri dönmüş. Varsa bir şikayet, ifadesini alır, sonra serbest bırakırsın. Kaçma şüphesi olmadığı açık değil mi?” ifadelerini kullandı.

Göktaş’ın arkadan kelepçelenmesine ve bu görüntülerin paylaşılmasına da tepki gösteren Kılıçdaroğlu, “Arkadan kelepçelenip bu görüntülerin paylaşılması kabul edilemez. Deniz özgür olmalı” dedi.

Göktaş’ın tutuklanmasına yönelik tepkiler sosyal medyada da gündem oldu.