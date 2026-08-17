Sağlıklı yaşam ve dengeli beslenme popülaritesini artırırken, pazar raflarında "fit", "diyet" veya "doğal" etiketiyle yer alan ürünlerin sayısı da her geçen gün çoğalıyor. Ancak uzmanlara göre, sağlıklı olduğu düşünülerek tüketilen pek çok popüler gıda, içeriğindeki gizli katkı maddeleri ve işlenmiş içerikler nedeniyle vücuda yarardan çok zarar veriyor.

Sağlıklı Zannedilen Gizli Şeker Kaynakları

Sağlık odaklı beslenmede sıklıkla tercih edilen bazı gıdalar, beklenmeyen miktarda şeker ve doymuş yağ içerebiliyor. Öne çıkan bazı yanıltıcı gıdalar şunlardır:

Paketli Meyveli Yoğurtlar: İçeriğindeki meyve aromaları ve koruyucular nedeniyle yüksek miktarda ilave şeker barındırır.

Hazır Granola ve Yulaf Barı: Bağlayıcı olarak kullanılan glukoz şurubu veya bal, ürünün kalori dengesini bozabilir. Mansur Yavaş’tan 17 Ağustos mesajı! İçeriği Görüntüle

Meyve Kuruları: Kurutulurken lezzet artırıcı şeker ilavesi yapılan paketli kuru meyveler, kan şekerinde ani dalgalanmalara yol açabilir.

Glutensiz Paket Ürünler: Gluten hassasiyeti olmayan bireyler için ekstra nişasta ve yağ barındırdığından kilo kontrolünü zorlaştırabilir.

Uzman Tavsiyesi: Etiket Okuma Alışkanlığı Kazanın

Beslenme uzmanları, gıda alışverişi yaparken ürün ambalajlarının ön yüzündeki pazar odaklı ifadelere değil, arka yüzdeki içindekiler tablosuna bakılması gerektiğini vurguluyor. Doğal ve işlenmemiş gıdalara yönelmenin metabolizma sağlığı açısından en doğru yaklaşım olduğu belirtiliyor. Ev yapımı yoğurtlar, taze meyveler ve katkısız kuruyemişler, işlenmiş fit ürünlere kıyasla çok daha güvenli alternatifler sunuyor.