Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda gerçekleştirilen devir teslim törenine ilişkin açıklama yaptı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 2026 Yüksek Askeri Şura kararlarının ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda düzenlenen devir teslim törenine katıldı.
Ziya Cemal Kadıoğlu Görevi Rafet Dalkıran’a Devretti
Törende, 2026 YAŞ kararları kapsamında emekliye sevk edilen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, görevini Orgeneral Rafet Dalkıran’a devretti.
Gerçekleştirilen devir teslim töreniyle Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda görev değişimi resmen gerçekleşti.
Komuta Kademesi Törende Yer Aldı
Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki devir teslim törenine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de katıldı.
2026 YAŞ kararları kapsamında gerçekleştirilen görev değişiminin ardından Orgeneral Rafet Dalkıran, Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevini üstlendi.