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Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki devir teslim törenine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu , Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de katıldı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 2026 Yüksek Askeri Şura kararlarının ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda düzenlenen devir teslim törenine katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda gerçekleştirilen devir teslim törenine ilişkin açıklama yaptı.

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