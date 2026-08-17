Bolu’da Anadolu Otoyolu’nun Çaydurt mevkisinde iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada, AK Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta ile koruması hafif yaralandı.

Leyla Şahin Usta’nın Bulunduğu Otomobil Kazaya Karıştı

Kaza, saat 16.00 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişi Çaydurt mevkisinde meydana geldi.

Bir cenaze törenine katılmak üzere Ankara’dan Kocaeli’ye giden Leyla Şahin Usta’nın içerisinde bulunduğu otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan başka bir otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın ardından Leyla Şahin Usta ve koruması hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede tedavisi süren Leyla Şahin Usta ve korumasının sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

AK Parti Bolu İl Başkanı Hastaneye Gitti

Kazayı haber alan AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, hastaneye giderek Leyla Şahin Usta’nın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.