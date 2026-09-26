CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Abant Gölü Milli Parkı'nda bir otelde 25-27 Eylül tarihleri arasında düzenlenen CHP TBMM Grubu Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Alkışlar arasında salona giren Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada, 'Türkiye'nin saygınlığını ve Türkiye'nin büyüklüğünü, bölgedeki etkinliğini, dünyadaki etkinliğini her yerde anlatacağız. Sıradan bir ülke olmadığımızı, Milli Kurtuluş Savaşı verdiğimizi her yerde dillendireceğiz. Kimseye boyun eğmediğimizi, hiçbir egemen gücün karşısında eğilmediğimizi, hiçbir büyük gücün bölgedeki taşeronu olmadığımızı her yerde her zaman dillendireceğiz. Çünkü bu partinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bunu her yerde dillendirmemiz gerekir. Her yerde söylememiz gerekir. Bu ülkenin eğer gerçek anlamda bir güvencesi varsa o güvencenin adı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bunu kimse unutmasın. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi sıradan eleştiri yapan bir partili değildir. Söz olsun diye eleştiri yapan bir parti değildir. Yeri geldiği zaman, eleştirinin niçin yapıldığını en sağlam kanıtlarla, belgelerle topluma sunan bir partidir. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi, Milli Eğitim konusunda, dış politika konusunda, milli savunma konusunda bunların günlük siyasal malzeme konusu olmadığını, bunların aynı zamanda partiler üstü bir devlet politikasıyla yönetilmesi gerektiğini savunan bir partidir' diye konuştu.

Dış politikada Türkiye'nin çıkarlarını savunmaları gerektiğinin farkında olduklarını belirten Kılıçdaroğlu, 'Milli savunma. Adı üstünde milli, milli eğitim adı üstünde milli. Dış politikanın, bizim beraber olmamız, Türkiye'nin çıkarlarını savunmamız gereken bir politika olduğunun bilincindeyiz. Diğer partilerden bizi ayrı kılan budur' ifadelerini kullandı.

'SİYASAL İKTİDAR BU YOLSUZLUĞU BİLİYOR'

Fon soruşturmasına ilişkin eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu, 'İktidarı eleştireceğimiz ilk nokta, bu yolsuzluklardan haberdar olduğudur. Sevgili halkım, size sesleniyorum. Siyasal iktidar bu yolsuzluğu biliyor. Bunu niçin söylüyorum? Çünkü manipülasyon yapıldığını, yolsuzluk yapıldığını ilk itiraf eden kişi Hazine ve Maliye Bakanı. Ne zaman söylemiş; 4 Kasım 2025. Yani yaklaşık 10 ay mı oldu? 11 ay önce. Nerede söylüyor bunu? Bulunduğu makamda söylemiyor. Basınla yaptığı bir söyleşide söylemiyor. Nerede söylüyor? Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Kongresi'nde söylüyor. Ne diyor? 'Özellikle bazı fonlar üzerinden bu manipülasyonların da yapıldığını biliyoruz. Dikkatinizi çekerek söylüyorum, 'Biliyoruz' diyor' dedi.

'SORULARIN CEVABINI İSTİYORUZ'

Mekke Anlaşması'na da değinen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

'Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan bir Mekke Antlaşmasını imzaladılar. Burada kafamıza takılan bazı sorular var. Biz anlaştığımız yapmayın demiyoruz. Ama soruların cevabını istiyoruz. Bu anlaşma Meclis'e gelmedi. Ne zaman gelecek onu da bilmiyoruz. Herkes bir şeyler söylüyor. Bakın, birinci sorumuz burada. Mekke Ortak Savunma Antlaşması'nın tam metni nedir? Ve Türkiye hangi askeri yükümlülükleri üstlenmiştir? Biz bilmiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi de bilmiyor. Milletvekilleri de bilmiyor. Siyasi partiler de bilmiyor. Türkiye hangi askeri yükümlülükleri üstlendi? Birisinin çıkıp buna yanıt vermesi lazım. İkinci sorum şu; bir üyeye yapılan saldırının bütün üyelere yapılmış sayılması. Bu 3 ülkeden birisine bir saldırı olursa bize de o saldırı yapılmış sayılır diyor. Türkiye açısından otomatik bir askeri yükümlülük doğurmakta mıdır? Yarın İran'la Suudi Arabistan çatıştı. Biz şimdi İran'la savaş mı açacağız? Çıkın açıklayın. Biz ülkemizi seviyoruz. Ülkemizin imzalayacağı her anlaşmanın Türkiye'nin çıkarlarına olduğu sürece yanındayız. Az önce söyledim. Dış politika devlet politikası olmak zorundadır. Dış politikanın milli olması lazım. Dış politikada iktidar- muhalefet olmaz. Çünkü dış politikada aslı olan Türkiye'nin çıkarları. Suudi Arabistan'ın Husilerle çatışmasında verilecek Türk desteğinin sınırı nedir? Çatışıyorlar. Biz destek vereceğiz. Bunun sınırı ne? Bilmiyoruz.'

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.