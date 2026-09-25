Olay, saat 15.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi'ndeki 7 katlı binada meydana geldi. Erol Baysal (49), annesi Hibet Baysak ile birlikte teyzesi Hatice Geneli'yi (75) ziyarete gitti.

İddiaya göre Baysal, bir süre sonra çayını alarak balkona çıktı. Balkonda çay içtiği sırada dengesini kaybeden Baysal, 5'inci kattan aşağı düştü.

Ağır yaralandı

Baysal'ın düştüğünü fark eden çevredeki esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Baysal, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Çok üzüldüm, 2 çocuğu var"

Olayın ardından Baysal'ın teyzesi Hatice Geneli, yaşananları anlattı. Geneli, "Bana gezmeye gelmişlerdi. Çay alıp balkona çıkmıştı. Bana da 'Çayı balkonda içeceğim' dedi. Çok üzüldüm, 2 tane çocuğu var" dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.