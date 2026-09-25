Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD merkezli Newsweek dergisine verdiği röportajda Türkiye'nin dış politika yaklaşımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin farklı güç merkezleriyle aynı anda ilişkilerini sürdürebileceğini belirten Erdoğan, dış politikada herhangi bir taraf seçmeye zorlanmayı doğru bulmadıklarını söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na ilişkin hedeflerini de anlatan Erdoğan, Türkiye'nin çatışmaların yayılmasını önlemek, diplomatik kanalları açık tutmak ve tarafların yeniden müzakere zemininde buluşmasına katkı sağlamak istediğini ifade etti.

“Türkiye'nin istikameti açıktır”

Türkiye'nin NATO'daki konumuna, Türk Devletleri Teşkilatı ve İslam İşbirliği Teşkilatı ile ilişkilerine, Şanghay İşbirliği Örgütü'yle diyaloğuna ve G20 ile D-8 gibi platformlardaki çalışmalarına değinen Erdoğan, çok yönlü dış politika vurgusu yaptı.

Erdoğan, “Türkiye'ye 'Batı mı, Doğu mu?' şeklinde bir tercih dayatılmasını doğru bulmuyoruz” dedi.

Türkiye'nin NATO'daki güçlü konumunu korurken farklı bölgesel ve küresel aktörlerle ilişkilerini geliştirdiğini belirten Erdoğan, “Milli menfaatlerimizi, bölgesel istikrarı ve küresel barışı birlikte gözetiyor, köklü ittifaklarımızı muhafaza ederken yeni ortaklıklar kuruyor, gerektiğinde farklı güç merkezlerini aynı masa etrafında buluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi mesajı

ABD ile İran arasındaki gerilime de değinen Erdoğan, ABD'nin NATO müttefiki, İran'ın ise Türkiye'nin komşusu olduğunu hatırlattı. Erdoğan, taraflarla iletişim kanallarının açık olduğunu belirterek gerilimin diplomasi yoluyla düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin enerji arzı ve küresel ticaret açısından önem taşıdığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin önceliğinin çatışmanın yayılmasını önlemek ve tarafları yeniden müzakere masasına döndürmek olduğunu kaydetti.

“Türkiye-Amerika ilişkilerini üçüncü ülke üzerinden tarif etmiyorum”

ABD Başkanı Donald Trump ile doğrudan iletişim kurduğunu belirten Erdoğan, Türkiye-ABD ilişkilerinin üçüncü ülkeler üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

İsrail yönetimiyle Türkiye arasında ciddi görüş ayrılıkları bulunduğunu belirten Erdoğan, Türkiye'nin itirazının İsrail halkına yönelik olmadığını, uluslararası hukuka aykırı gördüğü politikalarla ilgili olduğunu ifade etti.

“Terörsüz Türkiye stratejik bir hedef”

Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” hedefinin de röportajın başlıklarından biri olduğunu belirtti. PKK'nın fesih ve silah bırakma yönündeki kararlarını önemli bir eşik olarak nitelendiren Erdoğan, sürecin sahada uygulanmasının önemine dikkat çekti.

Suriye'deki silahlı unsurların merkezi devlet yapısı altında bütünleşmesi gerektiğini savunan Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve toplumsal birliğinin korunmasının bölgesel güvenlik açısından önemli olduğunu söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşı için müzakere vurgusu

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin de mesaj veren Erdoğan, Türkiye'nin her iki tarafla iletişim kurabilmesinin diplomatik açıdan önemli olduğunu belirtti.

İstanbul görüşmeleri, Karadeniz Tahıl Girişimi ve esir takaslarını örnek gösteren Erdoğan, Türkiye'nin yeniden müzakere masasının kurulmasına ve barışın önünün açılmasına katkı sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Erdoğan ayrıca Çin ile ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların yanı sıra Orta Koridor ve Kalkınma Yolu projelerinin önemine dikkat çekti.