Ankara'nın Çubuk ilçesinde çalışır durumdaki park halindeki otomobilde ölü bulunan 2 kişinin, karbonmonoksit gazı zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Olay, dün sabah saatlerinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi Ankara Bulvarı'nda meydana geldi. Çalışır halde park edilen 06 FU 7548 plakalı otomobilde iki kişinin hareketsiz olduğunu görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Otomobilde hayatlarını kaybettiler

İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin yaptığı kontrolde araçta bulunan Berkay Yitkin (31) ve Emre Aktunç'un (37) yaşamını yitirdiği belirlendi. İki kişinin cenazesi, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yapılan inceleme ve otopsi işlemlerinin ardından Yitkin ve Aktunç'un, otomobilin egzozundan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği tespit edildi.

İki mahallede toprağa verildiler

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından teslim alınan cenazeler, Çubuk'ta düzenlenen törenlerle son yolculuklarına uğurlandı.

Berkay Yitkin'in cenazesi Çiftköy Mahallesi'nde, Emre Aktunç'un cenazesi ise Melikşah Mahallesi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazları sonrası toprağa verildi.