Ziyarette Doğan'a, Genel Başkan Yardımcıları Sinan Kuluöztürk, Abdullah Duman, Ankara 8 Nolu Şube Başkanı Kurtay Ançin ile Ankara 1 Nolu Şube Yönetimi eşlik etti. Hastanede tedavi gören gazileri tek tek ziyaret ederek sohbet gerçekleştiren Sağlık-Sen heyeti, geçmiş olsun dileklerini iletti. Heyet, tedavi görenlerin Gaziler Günü'nü de kutlayarak Türk Bayrağı hediye etti.

Bu aziz topraklar uğruna göğüslerini siper eden gazilere minnettar olduklarını belirten Doğan, 'Gazilerimizin sergilediği fedakarlık, cesaret ve vatan sevgisi, bizlere her zaman rehber ve ilham kaynağı olmuştur. Bizler de onların bu fedakarlığından feyz alarak, ülkemiz ve milletimiz için hizmet etmeyi kendimize şiar edindik' ifadelerini kullandı.

Daha sonra hastane Başhekimi Prof. Dr. Engin Koyuncu'yu ziyaret eden Sağlık-Sen heyeti, gazilerin tedavileri hakkında bilgi aldı.