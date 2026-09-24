İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 'Sokaklar Güvende' çalışmaları kapsamında silahlı suç örgütlerinin sanal medya yapılanmalarına yönelik çalışmalar kapsamında; suç örgütlerinin faaliyet alanlarını sanal medya platformlarına taşıyarak suç ve suçluyu övdükleri, silahlı suç örgütlerinin propagandasını yaptıkları, tehdit ve silah içerikli paylaşımlarda bulundukları değerlendirilen kişilere yönelik inceleme gerçekleştirildi.

Çalışmalarda, 2 silahlı suç örgütüyle bağlantılı oldukları değerlendirilen 7 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler H.Ü. (20), T.G. (22), M.F.Y (27), E.A.Ö. (22), Ö.G. (23), B.Y.M. (19) ve S.E.'nin (19) Kepez ve Muratpaşa ilçelerindeki adreslerine, sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden E.A.Ö.'nün evinde yapılan aramada, 1 otomatik tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 4 adet 9 mm fişek, 1 adet 9x19 mm fişek, 2 cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerden Ö.G.'nin evinde yapılan aramada ise 8 adet 9x19 mm fişek, 7 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

SANAL MEDYADA SUÇ ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI MERCEK ALTINDA

Soruşturma kapsamında, silahlı suç örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilerin sanal medya platformlarından yaptıkları silah içerikli paylaşımlar, tehdit içerikleri, suç ve suçluyu öven paylaşımlar ile örgüt propagandası niteliğindeki faaliyetlerinin ayrıntılı olarak incelendiği belirtildi. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.