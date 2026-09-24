Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Afganistan topraklarından havalanan bazı insansız hava araçlarının (İHA) 23 Eylül'de Pakistan'a girme girişimi olduğunu ve bunu engellediklerini kaydetti. Tarar, 'Pakistan, meşru müdafaa hakkını kullanarak, bu İHA'ların havalanması ve depolanması için kullanılan Afganistan'daki 10 hedefe yönelik hassas hava ve İHA saldırıları düzenledi. Afganistan'dan Pakistan topraklarına yönelik hiçbir saldırıyı hoş görmeyeceğiz. Pakistan'ın egemenliğine yönelik herhangi bir ihlal, derhal ve kararlı bir yanıt bulacaktır' ifadelerini kullandı.

Pakistan'ın gerginliği tırmandırma peşinde olmadığını belirten Tarar, Afganistan yönetimini acilen saldırıları durdurmaya davet etti. Tarar, 'Pakistan bölgesel barış, diyalog ve yapıcı iş birliğine olan bağlılığını sürdürmektedir. Bu bağlılık, zayıflık ya da düşmanca eylemlere karşı sınırsız hoşgörü olarak yanlış anlaşılmamalıdır' değerlendirmesinde bulundu.