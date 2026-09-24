Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde görev yapan Tank Uzman Çavuş Coşkun Sevim, görev esnasında rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Milli Savunma Bakanlığı, Sevim'in 23 Eylül 2026 tarihinde şehit olduğunu açıkladı.

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde görev yapıyordu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan taziye mesajında, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde görevli Tank Uzman Çavuş Coşkun Sevim'in görev esnasında rahatsızlandığı belirtildi.

Rahatsızlanmasının ardından hastaneye sevk edilen Sevim, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit Tank Uzman Çavuş Coşkun Sevim için yayımladığı mesajında başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

Bakan Güler mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Millî Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.