Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış’ın uyuşturucu testinin negatif çıktığı bildirildi.
Akış hakkında “müstehcenlik”, “uyuşturucu madde kullanma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamaları kapsamında soruşturma başlatılmıştı. Akış, 28 Ağustos’ta savcılık ifadesinin ardından “müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek” suçlamasıyla hakimliğe sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.
Bildirilen negatif test sonucu, uyuşturucu kullanımı suçlaması açısından bir gelişme olsa da Akış hakkındaki diğer suçlamalara ilişkin yargı sürecinin sonucunu belirlemiyor.
Muhabir: Ayça Cicidurucu