Kamuoyunda “vatandaşlık maaşı” olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi’nin (GETAD) ayrıntıları şekilleniyor. Yeni modelde, düşük gelirli hanelere verilecek desteklerin yaşadıkları bölgedeki ihtiyaçlara göre farklılaşması öngörülüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, il ve ilçe düzeyinde etki analizi yürütüyor. Çalışmada, hangi bölgede kira, gıda, enerji veya ısınma desteğine daha fazla ihtiyaç duyulduğu inceleniyor. Analizin ekim ayında tamamlanması bekleniyor. Bölgesel desteklerin kapsamı ise henüz kesinleşmiş değil.

2027’de ülke geneline yayılması planlanıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, GETAD’ın birkaç ilde pilot olarak uygulanacağını, 2027’de ise ülke geneline yayılmasının planlandığını daha önce açıklamıştı. Sistem, geliri belirli bir eşiğin altında kalan aileleri desteklemeyi amaçlıyor.

Hazırlıklar sürerken kimin ne kadar destek alacağına, gelir sınırına ve başvuruların nasıl yapılacağına ilişkin kesin bir açıklama bulunmuyor.