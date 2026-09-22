Tüketicilerin değişen ihtiyaç ve beklentilerine ilişkin yapılan Philips Home Report 2026 araştırmasına göre Türkiye'de her 10 kişiden 8'i mevsimler değiştiğinde evini veya ev rutinlerini yeniden düzenliyor. Katılımcıların yüzde 87'si ütüleme veya kıyafet bakımını haftada en az bir kez gerçekleştiriyor. Bakımlı kıyafetlerin kendilerini daha derli toplu hissettirdiğini söyleyenlerin oranı yüzde 81'e ulaşıyor.

Versuni'nin 12 ülkede 9 bin 250 kişiyle gerçekleştirdiği Philips Home Report araştırmasına göre Türkiye'deki katılımcıların (n=1.000) yüzde 87'si ütüleme veya kıyafet bakımını haftada en az bir kez gerçekleştiriyor; yüzde 37'si ise bu rutini haftada birkaç kez tekrarlıyor. Şehre dönüşle birlikte okul formaları, gömlekler ve iş kıyafetleri yeniden günlük hayatın parçası olurken, bakımlı kıyafetler de güne hazır hissetmenin bir parçası haline geliyor.

Araştırmaya göre Türkiye'de giysi bakımı, yalnızca kıyafetleri düzenli ve bakımlı tutmanın ötesinde, güne hazırlanma hissinin de bir parçası. Giysi bakımı kategorisi alt örneklemindeki katılımcıların (n=337), yüzde 81'i bakımlı kıyafetlerin kendilerini daha derli toplu hissettirdiğini, yüzde 80'i temiz ve kullanıma hazır kıyafetlerin günlerini kolaylaştırdığını belirtiyor. Benzer şekilde, yüzde 80'i bakımlı kıyafetler giydiğinde kendini daha özgüvenli hissediyor. Bu yaklaşım, kıyafetlerin yalnızca günlük bir ihtiyaç değil, kişinin kendini ifade etme biçimlerinden biri olarak da görüldüğüne işaret ediyor. Katılımcıların yüzde 77'si kıyafetleriyle gerçek benliğini yansıtmayı ve ifade etmeyi sevdiğini söylerken, yüzde 73'ü kıyafetlerine bakmayı bir anlamda kendine bakmak olarak değerlendiriyor. Böylece giysi bakımı; iyi görünmenin yanı sıra güne daha hazır, düzenli ve kendinden emin başlamayı destekleyen günlük bir rutine dönüşüyor.

ÜTÜ RUTİNİNDE KOLAYLIK BEKLENTİSİ

Şehre dönüşle birlikte hızlanan günlük akış, giysi bakımında kolaylık beklentisini de öne çıkarıyor. Türkiye'de giysi bakımı alt örneklemindeki katılımcıların yüzde 77'si kıyafetlerinin kusursuz görünmesinin önemli olduğunu ve bu sonucu daha hızlı, daha kolay elde etmenin bir yolunu istediğini söylüyor. Teknoloji ve uygun araçların kıyafetleri iyi durumda tutmayı kolaylaştırdığını düşünenlerin oranı ise yüzde 76'ya ulaşıyor. Bu beklenti, giysi bakımının önündeki bariyerlerde de kendini gösteriyor. Katılımcıların yüzde 27'si çamaşırların çok hızlı birikmesini, yüzde 25'i ütünün zaman alan ve zahmetli bir iş olmasını engeller arasında gösteriyor. Bunun yanında yüzde 21'i ütü işinden çekindiğini, ancak ortaya çıkan sonucu sevdiğini belirtiyor. Başka bir ifadeyle, tüketicinin beklentisi bakımlı görünümden vazgeçmek değil; aynı sonucu daha az zaman ve eforla elde edebilmek.

ŞEHRE DÖNÜŞTE GARDIROPLAR DA YENİ DÜZENE HAZIRLANIYOR

Şirketten araştırmanın sonuçlarına yönelik açıklama göre yazın rahat ve çabasız kıyafetlerinden sonra düzenli okul ve ofis temposuna geçiş, kıyafetlerin de güne hazır hale getirilmesini beraberinde getiriyor. Philips Home Report 2026'nın Türkiye bulguları, bu dönemde tüketicilerin yalnızca bakımlı görünmeye değil, bunu günlük hayatın temposuna uyum sağlayacak şekilde kolay ve hızlı gerçekleştirmeye önem verdiğini gösteriyor. Küçük ev aletleri markası Philips, düzenli olarak gerçekleştirdiği araştırmalarla tüketicilerin değişen ihtiyaç ve beklentilerini yakından takip ediyor. Bu içgörüleri, hayatı kolaylaştıran teknolojilerle ürün portföyüne yansıtarak tüketicilerin günlük rutinlerine pratik ve zahmetsiz çözümler sunuyor.