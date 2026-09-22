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Açıklamada, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 11 şüphelinin gözaltına alındığı, 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulunun yazılı başvurusuna istinaden, 'HECTORAS58' isimli X hesabından 4 Mayıs 2023-12 Temmuz 2024 döneminde Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret AŞ (AZTEK) pay piyasasına yönelik manipülatif paylaşımlar nedeniyle bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı soruşturması yürütüldüğü belirtildi.

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