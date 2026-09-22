Sermaye piyasasında yürütülen fon soruşturması kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonun ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı.

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK), Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ, Destek Holding AŞ ve Hedef Holding AŞ paylarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik “piyasa dolandırıcılığı” tespitleri doğrultusunda İstanbul ve Aydın’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 15 şüpheliden 14’ü gözaltına alındı. Diğer şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi.

Soruşturmada 60 şüpheli hakkında işlem

Gürlek, son operasyonla birlikte fon soruşturması kapsamında bugüne kadar toplam 60 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.

Şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, 44 kişinin gözaltındaki işlemlerinin sürdüğü açıklandı. Firari durumdaki 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların da devam ettiği belirtildi.

“Kazancın izi sonuna kadar takip edilecek”

Soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğünü belirten Gürlek, suçtan elde edildiği değerlendirilen kazancın izinin sonuna kadar takip edileceğini vurguladı. Mağdur olduğu belirtilen kişilerin haklarının korunması amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Soruşturmanın merkezindeki şirketlerle bağlantılı işlemler, daha önce de ulusal ve uluslararası basında yer almış; sermaye piyasasındaki şüpheli hareketlere yönelik adli ve idari incelemelerin sürdüğü bildirilmişti.