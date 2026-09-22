Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir lise önünde düzenlenen silahlı saldırıda 1 öğrenci hayatını kaybetti, 4 öğrenci yaralandı. Saldırının ardından yaya olarak kaçan şüphelinin elinde silahla ilerlediği anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre saldırı, sabah saatlerinde lise önünde meydana geldi. Silahlı saldırının ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan öğrenciler hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

BELEDİYE BAŞKANI ACI HABERİ AÇIKLADI

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, saldırıda yaralanan öğrencilerden birinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Akın’ın açıklamasıyla birlikte saldırıda can kaybı yaşandığı kesinleşti.

SALDIRGAN ELİNDE SİLAHLA YAYA OLARAK KAÇTI

Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelinin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırgan olduğu belirtilen kişinin elinde silahla yaya olarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

Saldırgan yakalanarak, gözaltına alındı.