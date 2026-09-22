Sadri Alışık Ödül Töreni, oyuncu ve sanat dünyasından çok sayıda ünlü ismin katılımıyla gerçekleştirildi. Kırmızı halıda dikkat çeken anların yaşandığı gecede ödüller sahiplerini bulurken, ünlü isimlerin açıklamaları ve yaşadıkları anlar da geceye damga vurdu.

Uzak Şehir'in aşıkları kırmızı halıda el ele

Uzak Şehir dizisinin oyuncuları Atakan Özkaya ve Dilin Döğer, Sadri Alışık Ödül Töreni'ne birlikte katıldı. El ele kırmızı halıda yürüyen ikilinin görüntüleri dikkat çekti.

Özkaya'nın boynundaki kolye ise gecenin en dikkat çeken detaylarından biri oldu. Ünlü oyuncunun, hayatını kaybeden babasının fotoğrafını kolye haline getirerek üzerinde taşıdığı görüldü.

Mert Yazıcıoğlu ve Zeynep Artukmaç da katıldı

Ödül töreninde Mert Yazıcıoğlu ve sevgilisi Zeynep Artukmaç da kırmızı halıda görüntülendi. Geceye katılan çift, basın mensuplarına poz verdi.

Alina Boz ve Umut Evirgen gecede

Oyuncu Alina Boz ve eşi Umut Evirgen de Sadri Alışık Ödül Töreni'ne katılan isimler arasında yer aldı. Çift, gecede birlikte objektiflere yansıdı.

Şerif Sezer: Bana bir şey olmaz

Sadri Alışık Ödül Töreni'ne kızı Deniz Arna ile katılan usta oyuncu Şerif Sezer, kırmızı halıda sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Kendisini kötü hissettiğini belirten Sezer, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek, “Bana bir şey olmaz” dedi.

Usta oyuncudan 44 bin TL maaş isyanı

Gecede ödül alan 82 yaşındaki usta oyuncu Bilge Şen, yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Şen, uzun yıllar devlete hizmet ettiğini belirterek aldığı maaşla ilgili konuştu.

Bilge Şen, “46 yıl devlete hizmet ettim, 44 bin TL maaş alıyorum” sözleriyle yaşadığı durumu dile getirdi.

Alper Kul ödülünü aldı

Alper Kul, Cam Sehpa filmindeki performansıyla En İyi Komedi / Kara Komedi Oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Ödül konuşmasında ekibine ve filmin yönetmeni Can Evrenol'a teşekkür eden Kul, salondakileri Sadri Alışık selamıyla selamladı.

Kerem Alışık ödülü düşürdü

Gecenin dikkat çeken anlarından biri de Kerem Alışık'ın yaşadığı talihsizlik oldu.

Kerem Alışık, annesi Çolpan İlhan adına bu yıl Suna Keskin'e verilen ödülü sahnede yere düşürdü. Yaşanan an salonda kısa süreli şaşkınlığa neden oldu.