Oyuncu, yönetmen ve senarist Müfit Can Saçıntı’nın kayyum uygulamalarını hicvettiği açıklaması yargıya taşındı. Saçıntı hakkında, “Nasreddin Hoca’nın eşeğine kayyum olarak atandım” ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu.

İfade vermek üzere karakola gideceğini sosyal medya hesabından duyuran Saçıntı, kendisi hakkında şikayette bulunan kişinin Konya Milletvekili Mehmet Baykan olmadığını belirtti.

Saçıntı, paylaşımında esprili üslubunu sürdürerek, “Karakoldan bir saate kadar dönmezsem, polise haber verin” ifadelerini kullandı.

Söz konusu açıklama, Saçıntı’nın Nasreddin Hoca’nın eşeği üzerinden yaptığı kayyum göndermesinin ardından geldi. Suç duyurusunun hangi kişi ya da kurum tarafından yapıldığına ve soruşturmanın içeriğine ilişkin ayrıntılı bir açıklama ise henüz paylaşılmadı.