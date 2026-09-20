Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Ankara'da düzenlenen 'İki Devlet Bir Sahne, Kardeş Ezgiler' konseri, Azerbaycan ve Türkiye'nin müzik kültürünü aynı sahnede buluşturdu. CSO Ada Ankara'daki konserde, Azerbaycanlı besteci Üzeyir Hacıbeyli'nin eserleri seslendirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen konser, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salonu'nda gerçekleştirildi.

Azerbaycan klasik müzik geleneğinin kurucusu, besteci, müzikolog ve eğitimci Üzeyir Hacıbeyli'nin eserlerinin seslendirildiği konserde orkestrayı şef Yalçın Adıgözelov yönetti.

Üzeyir Hacıbeyli'nin eserleri seslendirildi

Konserde Hacıbeyli'nin Köroğlu Uvertürü, Bozlak ve Sevgili Canan gibi eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak kültürel mirasına vurgu yapılan gece, müzikseverlerden ilgi gördü.

Bakan ve üst düzey isimler de katıldı

'İki Devlet Bir Sahne, Kardeş Ezgiler' konserini Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Barış Salcan da takip etti.

Konser, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında iki ülke arasındaki kültürel ve sanatsal bağların müzik aracılığıyla sahneye taşındığı etkinliklerden biri oldu.