Trabzonspor, Süper Lig'in 6'ncı haftasında sahasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Bordo-mavili takımın orta saha oyuncusu Melih Kabasakal, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada kazanmak zorunda olduklarını belirterek takım arkadaşlarını tebrik etti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 6'ncı haftasında Papara Park'ta konuk ettiği Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bordo-mavili ekibin orta saha oyuncusu Melih Kabasakal, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"İddialı olduğumuzu göstermek zorundaydık"

Lige istedikleri gibi başlayamadıklarını belirten Kabasakal, Galatasaray karşısında alınan galibiyetin önemine dikkat çekti.

Kabasakal, “Öncelikle kazanmamız gereken bir maçtı. Lige çok da iyi başlamamıştık. Ama bugün kazanıp tekrardan bu ligde iddialı olduğumuzu göstermek zorundaydık. İyi oynadık, iyi mücadele ettik, iyi bütünleştik ve çok iyi top oynayarak maçı kazandık. Takım arkadaşlarımın ayağına yüreğine sağlık. Hepsini tebrik ederim.” dedi.

"Elimden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyorum"

Kendi performansına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Melih Kabasakal, Trabzonspor'da kendisine verilen her görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştığını söyledi.

Kabasakal, “Ben görev verildiği takdirde elimden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyorum. Geçen de söylemiştim. 1 dakikaysa 1 dakika, 90 dakikaysa 90 dakika, Trabzonspor için elimden ne geliyorsa yapacağım için söz vermiştim. Onu da gerçekleştirmeye çalışıyorum.” ifadelerini kullandı.

Melih Kabasakal'dan A Milli Takım açıklaması

A Milli Takım aday kadrosuna davet edilmesiyle ilgili de konuşan Kabasakal, milli takımın uzun süredir hayali olduğunu ifade etti.

Kabasakal, “Senelerdir hayalimdi, bu sene Trabzonspor da olmak üzere hayallerimi yaşıyorum diyebilirim. Çok mutlu ve gururluyum. İnşallah milli takımda da Trabzonspor'u çok iyi temsil etmek istiyorum. Montella hocama ve ekibine çok teşekkür ederim.” diye konuştu.

"Fabinho'nun tecrübelerinden yararlanmaya çalışıyorum"

Galatasaray karşılaşmasında orta sahadaki performansına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kabasakal, takım arkadaşı Fabinho'dan da çok şey öğrendiğini belirtti.

Melih Kabasakal, “Biz de iyi oyuncular, büyük oyuncularız. Fabinho'nun tabii tecrübelerinden yararlanmaya çalışıyorum, ondan çok şey öğrenmeye çalışıyorum. Bana çok yardımcı oluyor. Ben de mücadelemle, tempomla ona yardımcı olmaya çalışıyorum. Ona bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bize çok faydalı oluyor.” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.