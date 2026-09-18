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Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Jankat Yılmaz, Rafael Leao, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Berat Luş, Aleksey Batrakov, Kazımcan Karataş ve Arda Ünyay.

Galatasaray’ın Trabzonspor karşılaşması için belirlediği kafilede şu futbolcular yer aldı:

Galatasaray’da sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden Mario Lemina, Wilfried Singo ve Victor Osimhen ile son antrenmanda aşil tendonunda ağrı hisseden Kaan Ayhan , Trabzonspor maçının kamp kadrosuna alınmadı.

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Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor karşılaşması öncesindeki hazırlıklarını kamp yaptığı otelde sürdürecek.

Galatasaray kafilesi, saat 19.15’te Trabzon Havalimanı’na ulaştı. Dış Hatlar Gelen Yolcu Salonu’ndan çıkan futbolcular ve teknik heyet, kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele geçti.

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