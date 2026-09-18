Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa’daki temasları kapsamında Ulu Camii’nin ardından Kapalı Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nde esnafı ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet eden Özel, daha sonra Minareliçavuş Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikaya giderek işçilerle görüştü.

Özel, Nilüfer ilçesine bağlı Fadıllı Mahallesi’nde ise incir üreticileriyle bir araya gelerek çiftçilerin sorunlarını dinledi.

“Üreticinin pazarlık gücü artırılmalı”

Üreticilerin farklı ürünlerde benzer sorunlarla karşılaştığını belirten Özel, özellikle ürünlerin alım ve satım süreçlerinde belirli firmaların ağırlık kazanmasının üreticinin pazarlık gücünü azalttığını savundu.

Çözüm olarak kooperatifleşmeye işaret eden Özel, üreticilerin bir araya gelerek ürünlerini birlikte pazarlamasının fiyat belirleme gücünü artırabileceğini söyledi.

İncirin yurt dışındaki satış fiyatlarına da değinen Özel, üreticinin aldığı fiyat ile tüketicinin ödediği fiyat arasındaki farkın önemli bölümünün aracı maliyetlerinden kaynaklandığını öne sürdü.

Özel, üreticinin maliyetlerinin karşılanamayacak seviyeye gelmesi halinde üretimden vazgeçme riskinin ortaya çıkabileceğini belirterek, tarım sektörünün sürdürülebilirliği için üreticinin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

“Gıda enflasyonunda ilk 5’in içindeyiz”

Türkiye’de tarımsal üretime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, gıda enflasyonunun yüksek olduğunu ve çiftçilerin yaş ortalamasının yükseldiğini söyledi.

Gençlerin tarımdan uzaklaşarak kentlerde iş aradığını belirten Özel, bunun uzun vadede üretim açısından sorun oluşturabileceğini savundu.

Özel, Türkiye’nin bazı tarım ürünlerinde dışa bağımlı hale gelmesi durumunda farklı ülkelerden ithalat yapmak zorunda kalınabileceğini dile getirdi.

“Mazot ÖTV’siz, KDV’siz olacak”

Çiftçilerin en önemli gider kalemlerinden birinin akaryakıt olduğunu belirten Özel, üreticilerin kullandığı mazottan ÖTV ve KDV alınmaması gerektiğini söyledi.

Özel, üretici kooperatiflerinin desteklenmesi, soğuk hava depoları gibi altyapıların kooperatifler tarafından kurulabilmesi için teşvik mekanizmalarının oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Otoyol ücretlerini eleştirdi

Bursa’daki temasları sırasında otoyolların özelleştirilmesi konusuna da değinen Özel, otoyol ücretlerinin tarımsal ürünlerin nakliye maliyetlerini artıracağını savundu.

Bursa’da üretilen şeftali gibi tarım ürünlerinin farklı illerdeki hal ve pazarlara ulaştırılırken daha yüksek ulaşım maliyetleriyle karşılaşacağını belirten Özel, bunun tüketici fiyatlarına da yansıyabileceğini söyledi.

“Kooperatifler için teşvikler çıkaracağız”

Kooperatiflerin üreticilerin pazarlık gücünü artırabileceğini belirten Özel, iktidara gelmeleri halinde kooperatifçiliği destekleyecek yasal düzenlemeler ve teşvikler hazırlayacaklarını ifade etti.

Özel, üreticilerin de kooperatifler çatısı altında güç birliği yapması gerektiğini belirterek, yerli tarımsal üretimin korunması gerektiğini savundu.