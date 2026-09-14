Kaza, gece saatlerinde, Osmangazi ilçesi Gökdere Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre; sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı motosiklete, H.B.'nin kullandığı hafif ticari araç çarptı. Motosikletteki 2 kişi yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, yola savrulan Emrah B.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan M.K. ise sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif ticari aracın sürücüsü H.B. de ekipler tarafından gözaltına alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.