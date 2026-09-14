Trump Açıkladı: İran ile Savaş Ne Zaman Sona Erecek?

Animasyon Rüzgarı: Şapkalı Kedi ve Toy Story 5 Beyaz Perdeye Geliyor

Bunlar da ilginizi çekebilir

Çubuk Turşu Festivali'ne Ünlü Akını: Hangi Sanatçı Ne Zaman Çıkacak?

BAZGİRET’TEN YÜKSELEN DOĞA ÇIĞLIĞI: "BU COĞRAFYANIN DEĞERİ PARAYLA ÖLÇÜLEMEZ!"

Basına 5,2 milyar TL’lik destek! Basın İlan Kurumu’ndan dikkat çeken açıklama

Yangın, saat 07.00 sıralarında TEM-Metris Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. 34 LEM 621 plakalı servis minibüsünün motor kısmından dumanlar çıktığını fark eden şoför, aracı emniyet şeridine çekti. Motor kısmından yükselen alevler kısa sürede büyüyerek minibüsün tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yanan minibüse müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Minibüs kullanılamaz hale gelirken, yangın nedeniyle Metris Bağlantı Yolu'nda trafik oluştu. Yanan aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. (DHA)

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.