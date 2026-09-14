Kıvanç Tatlıtuğ’un Göktürk’teki evinde temizlik yaptığı sırada çatıdan düşerek ağır yaralanan Bahadur Yangibayev’le ilgili oyuncunun avukatından açıklama geldi. Tatlıtuğ’un olaydan haberi ve onayı olmadığı savunulurken, kazaya neden olduğu ileri sürülenler hakkında dava açılacağı belirtildi.

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un İstanbul Göktürk’te bulunan evinde meydana gelen kazaya ilişkin avukatı açıklama yaptı.

Olay, 31 Ağustos’ta Tatlıtuğ’un evinde yürütülen tadilat ve temizlik çalışmaları sırasında yaşandı. Türkmenistan vatandaşı Bahadur Yangibayev, temizlik yaptığı sırada çatıdan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yangibayev’in yoğun bakımda tedavi altına alındığı bildirildi.

Olayın ardından tadilat işlerini yürüten firma sahibi A.A. gözaltına alındı. Savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılan A.A., Yangibayev’in kendi çalışanı olmadığını ve çatıya çıkması yönünde talimat vermediğini ileri sürdü.

A.A.’nın avukatı ise Kıvanç Tatlıtuğ ve avukatı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunurken, İstanbul Barosuna da disiplin soruşturması talebiyle başvurdu.

TATLITUĞ CEPHESİNDEN İDDİALARA YANIT

Gündeme gelen iddiaların ardından Kıvanç Tatlıtuğ’un avukatı yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, tadilat firmasının yetkilisinin yevmiye karşılığında çalışan bir kişiyi Tatlıtuğ’un bilgisi ve onayı dışında çalışma alanına getirdiği savunuldu.

Avukat, “Firma yetkilisi, yevmiyeyle çalışan bir kişiyi müvekkilimin izni ve onayı olmaksızın çalışma alanına getirmiştir” ifadelerini kullandı.

Tatlıtuğ’un kazanın yaşandığı ilk günden itibaren yaralanan kişinin ailesiyle iletişim kurduğu belirtilen açıklamada, “Müvekkilimiz olayın ilk gününden itibaren yaralanan kişinin ailesiyle iletişime geçmiş, tedavi süreci ve masraflarıyla yakından ilgilenmiştir” denildi.

Açıklamada ayrıca olayda sorumluluğu bulunduğu ileri sürülen kişiler hakkında hukuki sürecin başlatılacağı belirtilerek, “Olaya sebebiyet verenler hakkında dava açılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Kazaya ve tarafların karşılıklı iddialarına ilişkin adli süreç devam ediyor.