Ankara’da 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul çevrelerinde güvenlik önlemleri artırılacak. 14 Eylül Pazartesi günü kent genelinde 150 noktada 191 ekip ve 590 personelle denetim yapılacak. Uygulamalara helikopter ve dronlarla havadan destek sağlanacak.

Ankara’da okul çevrelerinde güvenlik önlemleri artırılıyor

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması öncesinde kent genelinde alınan güvenlik tedbirlerini açıkladı. Çocukların ve öğretmenlerin eğitimlerini huzurlu ve güvenli bir ortamda sürdürebilmeleri amacıyla emniyetin tüm birimleri sahada görev yapacak.

Başta “Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulamaları”olmak üzere, öğrencileri risk ve tehditlerden korumaya yönelik çalışmaların eğitim öğretim yılı boyunca sürdürüleceği belirtildi.

150 noktada 191 ekip görev yapacak

Ankara genelinde yıl boyunca 49 sabit okul polisi, 968 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, 43 trafik ve 292 asayiş ekibi okul ve çevrelerinde görev yapacak.

14 Eylül 2026 Pazartesi günü itibarıyla gerçekleştirilecek denetim ve uygulamalarda ise 150 noktada 191 ekip ve 590 personel görev alacak.

Denetimlere helikopter ve dron desteği

Ankara Emniyet Müdürlüğü, okul çevrelerinde gerçekleştirilecek uygulamaların yalnızca karadan yürütülmeyeceğini de duyurdu. Denetimlere helikopter ve dronlarla havadan destek sağlanacak.

Emniyet, yeni eğitim öğretim döneminde çocukların güvenliğini sağlamak, okul çevrelerindeki riskleri azaltmak ve öğrencilerin güven içerisinde ailelerine ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarını yıl boyunca sürdürecek.