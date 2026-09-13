NOW ekranlarında yayınlanan “Yeraltı” dizisinin ikinci sezon hazırlıkları sürerken kadroya yeni bir isim daha dahil oldu. Başarılı oyuncu Hakan Dinçkol, dizide Konsey Üyesi karakterine hayat verecek.

“Yeraltı” 11 Eylül’de sete çıktı

İkinci sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan “Yeraltı” dizisi, okuma provasının ardından 11 Eylül’de yeniden sete çıktı. Dizinin yeni sezonunun 7 Ekim’de yayınlanması planlanıyor.

Yeni sezon öncesinde dizinin oyuncu kadrosuna İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı, Azra Aksu ve Ekrem Tamer’in ardından yeni isimler katılmaya devam ediyor.

Hakan Dinçkol, Konsey Üyesi olacak

Son olarak NOW ekranlarında yayınlanan “Halef: Köklerin Çağrısı” dizisinde rol alan Hakan Dinçkol, “Yeraltı” kadrosuna dahil oldu.

Dinçkol, dizide Konsey Üyesi karakterini canlandıracak. Başarılı oyuncunun yeni karakteri için farklı bir imajla kamera karşısına geçeceği öğrenildi.

Yeni sezonda kadro genişliyor

“Yeraltı”nın ikinci sezonunda hikâyeye dahil olacak yeni karakterlerle birlikte oyuncu kadrosunun da genişlemesi bekleniyor. Dizinin yeni sezon bölümleri için çekimler devam ederken, Hakan Dinçkol’un canlandıracağı Konsey Üyesi karakterinin hikâyedeki rolü merak konusu oldu.