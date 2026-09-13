Oyuncu Pınar Deniz, annelik nedeniyle verdiği aranın ardından televizyon ekranlarına iddialı bir projeyle dönmeye hazırlanıyor. Deniz, O3 Medya’nın NOW için hazırlayacağı “Şapkacı Kadınlar” dizisinde Ayşe karakterini canlandıracak.

Pınar Deniz’in yeni dizisi belli oldu

Başarılı oyuncu Pınar Deniz, annelik molasının ardından oyunculuk kariyerine hızlı bir dönüş yapıyor. Deniz, Nuri Bilge Ceylan’ın “Yorgun Güneş” filmiyle sinemaya döndükten sonra şimdi de yeni bir dizi projesiyle izleyici karşısına çıkacak.

Oyuncunun, yaklaşık iki yıl önce kendisine teklif edilen ancak o dönemde bebek beklediği için kabul edemediği “Şapkacı Kadınlar” dizisiyle anlaşmaya vardığı öğrenildi.

“Şapkacı Kadınlar” dizisinde Ayşe karakterini canlandıracak

Ömür Atay’ın yönetmen koltuğunda oturacağı, senaryosunu Necati Şahin’in kaleme aldığı “Şapkacı Kadınlar”, O3 Medya tarafından NOW ekranları için hazırlanıyor.

Dizide Pınar Deniz, Ayşe adlı köylü bir kadına hayat verecek. İzmir’in Kurtuluş mücadelesi yıllarında geçen hikâye, Ayşe’nin şapka devrimiyle birlikte değişen hayatını konu alacak.

Köylü kadından stil ikonuna uzanan hikâye

Dizinin merkezindeki Ayşe karakterinin, yaşadığı dönemin toplumsal dönüşümüyle birlikte kendi kaderini yeniden şekillendirmesi anlatılacak. Hikâyede Ayşe’nin zaman içerisinde bir stil ikonuna dönüşme süreci ekranlara taşınacak.

Pınar Deniz’in başrolünü üstleneceği “Şapkacı Kadınlar”ın yayın tarihi ve oyuncu kadrosuna ilişkin diğer detayların ise önümüzdeki dönemde netleşmesi bekleniyor.