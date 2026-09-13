Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Şakran Mahallesi’nde önleyici kolluk devriyesi gerçekleştirdi. Devriye sırasında bir inşaatta bulunan 3 kişiden şüphelenen ekipler, yaptıkları müdahaleyle şüphelileri yakaladı.

Jandarmadaki işlemler sırasında yapılan incelemede, şüphelilerin Şakran Mahallesi’nde farklı tarihlerde meydana gelen 7 ayrı kablo hırsızlığı olayına karıştıkları tespit edildi.

700 bin liralık kablolar ele geçirildi

Soruşturma kapsamında çalındığı belirlenen kablolar, bir konteyner içerisinde bulundu. Yaklaşık 700 bin TL piyasa değerine sahip olduğu belirtilen kablolar, işlemlerin ardından sahiplerine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.